Verso Verona-Milan, ben cinque diffidati tra i rossoneri
Settimana importante e delicata: il Milan lavora con serietà, come ha detto Gabbia ai nostri microfoni, verso la partita di domenica contro il Verona. Snodo importante della stagione prima dello scontro diretto contro la Juventus, i rossoneri devono tornare alla vittoria che ormai manca da due partite: nelle ultime 7 uscite sono arrivate ben 4 sconfitte. Il sogno scudetto è ormai andato, l'obiettivo Champions League assolutamente no. Per questo c'è bisogno di fare quadrato e ricominciare a puntare su tutti quei valori che finora hanno portato i rossoneri a disputare una stagione sicuramente più che buona.
VERONA-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Leao
A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers, Leao.
I cinque diffidati dovranno fare attenzione visto che la gara successiva sarà quella contro la Juventus.
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