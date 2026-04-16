Milan-Verona, la designazione arbitrale: gara affidata a Chiffi
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Il Milan, dopo la debacle di San Siro con l'Udinese di sabato scorso e dopo essere incappato in 4 sconfitte nelle ultime 7 partite, è pronto a tornare in campo domenica alle ore 15. Teatro sarà lo stadio "Marcantonio Bentegodi" che ospiterà la sfida contro l'Hellas Verona, una trasferta storicamente ostica per i colori rossoneri. L'AIA ha comunicato le designazioni per la 33^ giornata e ha stabilito che ad arbitrare la sfida tra gialloblù e rossoneri sarò il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Al VAR ci sarà la coppia Mazzoleni-Gariglio.
VERONA-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Zingarelli-Laudato
IV Ufficiale: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio
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