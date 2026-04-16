Scomparsa Manninger, il ricordo di Claudio Filippi: "Professionista esemplare, condiviso due anni intensi"

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Il mondo del calcio oggi è stato scosso dalla notizia della prematura scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Proprio in bianconero il portiere ha lavorato con Claudio Filippi, oggi al Milan con Allegri, che sui suoi profili social lo ricorda con queste parole: "Lo voglio ricordare con queste foto che penso lo rappresentino al meglio. Professionista esemplare.

Portiere di Serie A. Abbiamo condiviso due anni intensi e complicati, fatti di allenamenti, partite, condivisione di esperienze, ma anche abbracci sinceri!".