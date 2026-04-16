Ravezzani durissimo: "Quanti discorsi inutili sul Milan. Cardinale ha detto subito che non intendeva dipendere dai risultati sportivi"

Ravezzani durissimo: "Quanti discorsi inutili sul Milan. Cardinale ha detto subito che non intendeva dipendere dai risultati sportivi"MilanNews.it
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Oggi alle 15:40News
di Niccolò Crespi

Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo ha scritto così sul proprio account "X" In merito alla delicata situazione del Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni anche sull'operato di Gerry Cardinale:

"Quanti discorsi inutili sul Milan. Cardinale ha detto subito che non intendeva dipendere dai risultati sportivi. Il resto viene di conseguenza. Il club ha aumentato il fatturato vincendo sempre meno. Questa resta la (pericolosissima) strategia futura fino al punto di rottura".