Ravezzani durissimo: "Quanti discorsi inutili sul Milan. Cardinale ha detto subito che non intendeva dipendere dai risultati sportivi"
Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo ha scritto così sul proprio account "X" In merito alla delicata situazione del Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni anche sull'operato di Gerry Cardinale:
"Quanti discorsi inutili sul Milan. Cardinale ha detto subito che non intendeva dipendere dai risultati sportivi. Il resto viene di conseguenza. Il club ha aumentato il fatturato vincendo sempre meno. Questa resta la (pericolosissima) strategia futura fino al punto di rottura".
Quanti discorsi inutili sul Milan. Cardinale ha detto subito che non intendeva dipendere dai risultati sportivi. Il resto viene di conseguenza. Il club ha aumentato il fatturato vincendo sempre meno. Questa resta la (pericolosissima) strategia futura fino al punto di rottura.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 16, 2026
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