Scaroni: "Malagò candidato per la FIGC? L'ho votato con assoluta convinzione"

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Paolo Scaroni, presidente rossonero, dal palco dell'evento "Il Foglio a San Siro", ha rilasciato queste dichiarazioni:

Su Malagò: "Ha dedicato la sua vita allo sport, ha fatto in modo egregio il presidente del CONI. Ero a Losanna quando ci hanno assegnato giochi olimpici invernali, senza di lui non li avremmo avuti, di questo sono certo. Avere un uomo di sport protagonista di questo cambiamento culturale che dobbiamo fare anche noi è una scelta saggia. Io l'ho votato con assoluta convinzione".

Sulle proprietà straniere: "La mia grande fatica come presidente del Milan è tradurre l'Italia a un proprietario americano che si intende di sport. Non è facile spiegare per esempio perché ci mettiamo sei anni a fare uno stadio, ma anche le nostre procedure burocratiche, i regolamenti di elezione del presidente della FIGC. Spiegare certi meccanismi ad uno straniero non è semplice: la percentuale dei voti, il peso dei voti così via. E' questo l'ingrato compito che spetta a noi che interagiamo con l'azionista. Io ho problema maggiore rispetto a Marotta e cioè che il mio azionista è un esperto di sport e un grande appassionato. Negli USA, lo sport viene visto come intrattenimento, mentre in Europa lo sport è vincere la partite, tutto il resto è solo un dettaglio".