Ferrè: "I due giocatori che hanno perso più palloni sono quelli che prima non la perdevano mai". Ecco chi sono

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Stefano Ferrè, content di Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del Milan: "Il vero problema del Milan è che questa mancanza di precisione, quindi nei tiri, di Pulisic e Leao, si è contraddistinta anche in quella che è una grande confusione in mezzo al campo.

Ci sono state tante palle perse. Anche qui, altro dato emblematico: 12 possessi persi da Modric e 12 da Rabiot, i due giocatori che hanno perso più palloni sono quelli che prima non la perdevano mai".

Serie A, il programma completo della 33^ giornata: Milan in campo dopo Inter e Napoli

Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:

VENERDì 17 APRILE

Sassuolo-Como 18.30

Inter-Cagliari 20.45

SABATO 18 APRILE

Udinese-Parma 15.00

Napoli-Lazio 18.00

Roma-Atalanta 20.45

DOMENICA 19 APRILE

Cremonese-Torino 12.30

Verona-Milan 15.00 DAZN

Pisa-Genoa 18.00

Juventus-Bologna 20.45

LUNEDI' 20 APRILE

Lecce-Fiorentina 20.45

Serie A, la classifica: Milan terzo, la Juventus spinge

Milan avvisato, Milan salvato. Dopo quattro sconfitte nelle ultime sette partite di campionato è arrivato il momento di rimettersi sui binari giusti per non mandare al diavolo il lavoro, duro e serio, di una stagione intera. Il Milan ricade nel vortice della corsa ad un posto Champions: rossoneri attualmente terzi a +3 dalla Juve, con lo scontro diretto a San Siro ancora da giocare.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 75 punti (32 partite giocate)

2. Napoli 66 (32)

3. Milan 63 (32)

4. Juventus 60 (32)

5. Como 58 (32)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (32)

8. Bologna 48 (32)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (32)

12. Torino 39 (32)

13. Genoa 36 (32)

13. Parma 36 (32)

15. Fiorentina 35 (32)

16. Cagliari 32 (32)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (32)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)