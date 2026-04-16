Verso Verona-Milan: i precedenti al "Bentegodi" sorridono ai rossoneri

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Il Milan si prepara alla delicata sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Hellas Verona. Una sfida cruciale per il percorso dei rossoneri in un campionato che sin qui è stato sicuramente positivo. Non bisogna però scherzare col fuoco. Le ultime due sconfitte hanno acceso diversi campanelli d'allarme per la squadra di mister Massimiliano Allegri.

VERSO VERONA-MILAN: DATI E STATISTICHE

Il Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro l'Hellas Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella competizione, i rossoneri avevano raccolto appena due successi (2N, 4P). Inoltre, il Verona è reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato e non fa peggio nella competizione dalla serie di cinque registrata tra ottobre e novembre 2023, sotto la guida di Marco Baroni.

Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 17 APRILE

Sassuolo-Como 18.30

Inter-Cagliari 20.45

SABATO 18 APRILE

Udinese-Parma 15.00

Napoli-Lazio 18.00

Roma-Atalanta 20.45

DOMENICA 19 APRILE

Cremonese-Torino 12.30

Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN

Pisa-Genoa 18.00

Juventus-Bologna 20.45

LUNEDÌ' 20 APRILE

Lecce-Fiorentina 20.45