Verso Verona-Milan: i precedenti al "Bentegodi" sorridono ai rossoneri
Il Milan si prepara alla delicata sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Hellas Verona. Una sfida cruciale per il percorso dei rossoneri in un campionato che sin qui è stato sicuramente positivo. Non bisogna però scherzare col fuoco. Le ultime due sconfitte hanno acceso diversi campanelli d'allarme per la squadra di mister Massimiliano Allegri.
VERSO VERONA-MILAN: DATI E STATISTICHE
Il Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro l'Hellas Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella competizione, i rossoneri avevano raccolto appena due successi (2N, 4P). Inoltre, il Verona è reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato e non fa peggio nella competizione dalla serie di cinque registrata tra ottobre e novembre 2023, sotto la guida di Marco Baroni.
Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 17 APRILE
Sassuolo-Como 18.30
Inter-Cagliari 20.45
SABATO 18 APRILE
Udinese-Parma 15.00
Napoli-Lazio 18.00
Roma-Atalanta 20.45
DOMENICA 19 APRILE
Cremonese-Torino 12.30
Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN
Pisa-Genoa 18.00
Juventus-Bologna 20.45
LUNEDÌ' 20 APRILE
Lecce-Fiorentina 20.45
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