Desideri: "Allegri ha tutto per allenare la Nazionale"

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L’ex giocatore Stefano Desideri, a margine del match tra le vecchie glorie della Roma e Italpol, è stato intervistato da TMW Radio. Le sue dichiarazioni:

Da giocatore oggi da chi vorrebbe essere allenato?

"Anche Gasperini, che ha questo calcio molto fisico, ma anche Spalletti, lo stesso Allegri, che è un amico poi".

Gli consiglierebbe la Nazionale?

"Ha tutto per allenarla. È anche il momento giusto della carriera, è ancora abbastanza giovane".