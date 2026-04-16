Malagò: "Un ex calciatore nella mia squadra? Non ho pensato ancora a nessuno, ma..."

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Anche Giovanni Malagò è presente oggi all'evento "Il Foglio a San Siro". Dal palco, l'ex numero uno del CONI ha commentato così la sua candidatura alla presidenza della FIGC: "Se si può dire che sono ufficialmente candidato alla Federcalcio? No, assolutamente. Possiamo dire sto riflettendo, che mi hanno contattato ancora prima della Bosnia e ho detto che non ero disponibile, poi in pochi giorni sono raddoppiate le società e sono diventate 19. Per decenni hanno combattuto per arrivare a undici...

Contatti già prima della Bosnia? Non credo di dire qualcosa di nuovo. C'era preoccupazione, ma credo anche che lo stesso Gravina abbia rappresentato il suo desiderio di portare fino in fondo il mandato, nel pieno rispetto del consenso che aveva avuto e delle considerazioni esterne o interne. Ieri ho incontrato calciatori e allenatori e ci saranno anche i confronti con altre componenti. Ho l'impressione che le componenti tecniche siano disponibili a parlare, non si può rimanere fermi.

Un ex calciatore nella mia squadra? Sto leggendo tanti nomi. Non ho pensato a nessuno in particolare, non ho impegni con me stesso e figuriamoci se con qualcun altro. Quello che penso, ma credo che tutti siano d'accordo, è che non mi vengono in mente presidenti di federazione che non abbiano coinvolto almeno un atleta nella gestione della rispettiva federazione. Un campione è un valore aggiunto".