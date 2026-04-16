Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex portiere Manninger dopo un incidente stradale

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Alexander Manninger, ex portiere che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus, è morto oggi all'età di 48 anni. Stando alle prime ricostruzioni, riportate da tuttomercatoweb.com, "Manninger avrebbe perso la vita in auto nella prima mattinata di oggi, per un impatto fatale con un treno. L'incidente è avvenuto nei paraggi di Salisburgo, all'altezza di un passaggio a livello che non presentava barriere.

Ignaro del fatto che stesse arrivando un convoglio, Manninger - che viaggiava da solo - ha attraversato i binari ed è stato tragicamente centrato dal treno, a bordo del quale viaggiavano anche 25 passeggeri oltre al macchinista, usciti tutti illesi. Nonostante un soccorso immediato, con anche un defibrillatore, per Manninger non c'è stato invece purtroppo nulla da fare. La triste conferma è arrivata in un rapporto della polizia di Salisburgo diramato nel primo pomeriggio".