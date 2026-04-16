Simonelli e il problema degli stadi in Italia: "Non vorremmo rinunciare agli Europei perché non abbiamo gli impianti"

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Durante l'evento "Il Foglio a San Siro" in corso oggi allo stadio milanese, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, è intervenuto dal palco e in merito al problema degli stadi in Italia ha rilasciato queste parole: "È un tema che vede l'Italia dietro a tutto il resto d'Europa. Ringrazio il ministro Abodi (presente in platea, ndr) perché finalmente abbiamo un commissario straordinario: oggi ci allarmiamo per gli articoli che leggiamo su Euro 2032, ci auguriamo che arrivi una primavera sugli stadi, tra pochi mesi avremo la verifica con l'UEFA. Non vorremmo rinunciare agli Europei perché non abbiamo gli stadi, sarebbe un altro danno enorme" riporta tuttomercato.web.com.

In merito al rapporto tra club e Nazionale, invece, Simonelli ha spiegato: "È tautologico che ci interessi la Nazionale, il fatto che l'Italia non vada ai Mondiali è un danno enorme per il Paese. Non essere presente negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, all'evento clou del calcio mondiale, è un danno enorme. Non si può pensare che non siamo interessati, se poi la critica è il mancato stage, sappiamo che nessun'altra nazione l'ha fatto".