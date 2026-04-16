Il Manchester City conferma che Bernardo Silva lascerà il club in estate

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Attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale, il Manchester City ha annunciato che al termine di questa stagione Bernardo Silva lascerà il club inglese. Ecco il comunicato: "Il fantasista portoghese è arrivato al City nel 2017 e da allora ha collezionato 451 presenze durante una gloriosa permanenza di nove anni con i Blues. Il contributo del trentunenne al nostro periodo di maggior successo prolungato è incalcolabile. Ad oggi, ha vinto 19 trofei, tra cui sei titoli di Premier League, una UEFA Champions League, due FA Cup, cinque Carabao Cup, tre Community Shield, una Coppa del Mondo per club FIFA e una Supercoppa UEFA, con Bernardo che ha anche capitanato il Club nella vittoria della Carabao Cup del 2026 contro l'Arsenal.

Questo il messaggio ai tfosi del City del giocatore portoghese su Instagram: 'Quando sono arrivato 9 anni fa, inseguivo il sogno di un bambino, volevo avere successo nella vita, volevo raggiungere grandi traguardi. Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Ciò che abbiamo vinto e raggiunto insieme è un'eredità che custodirò per sempre nel mio cuore. Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto tanto come squadra di calcio, ma anche dove ho iniziato il mio matrimonio e ho formato la mia famiglia. Dal profondo del mio cuore, Ines e Carlota, grazie!

Ai tifosi dico che il vostro supporto incondizionato nel corso degli anni è qualcosa che non dimenticherò mai. Il mio obiettivo principale come giocatore è sempre stato quello di giocare con passione, affinché voi ragazzi poteste sentirvi orgogliosi e ben rappresentati in campo. Spero che abbiate percepito questa passione in ogni singola partita. Sono arrivato come giocatore del Manchester City e me ne vado come uno di voi, un tifoso del Manchester City per la vita. Continuate a sostenere questa giovane squadra e sono sicuro che vi regalerà tanti nuovi fantastici ricordi in futuro.

Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni di squadra di questi 9 anni, grazie per tutti i ricordi e per avermi permesso di far parte di questo percorso per così tanto tempo. L'atmosfera che creavamo ogni giorno in allenamento mi ha fatto sentire a casa e parte di una grande famiglia. Godiamoci insieme queste ultime settimane e lottiamo per quello che questa stagione ci riserva ancora.

Vi voglio bene,

Bernardo'.

Il Club e tutti i nostri tifosi si prenderanno ora il tempo per rendere un degno tributo e un ultimo saluto a un meraviglioso servitore del Manchester City Football Club al termine della stagione".