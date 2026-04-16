Scaroni: "Non è stata una settimana facile, ma resto fiducioso che arriveremo in Champions"
Paolo Scaroni, presidente rossonero, dal palco dell'evento "Il Foglio a San Siro", ha rilasciato queste dichiarazioni:
Sul momento del Milan: "Non è stata una settimana facile, ma resto fiducioso che raggiungeremo l'unico obiettivo che abbiamo sempre avuto fin dal primo giorno (la Champions League, ndr). Lo scudetto mi piace molto, io sono molto legato allo stadio del Sassuolo dove abbiamo vinto l'ultimo scudetto (seduto accanto a lui c'è l'ad neroverde Carnevali). Io non mi sono mai illuso fancedo un po' di matematica e vedendo anche come giocavano le squadra. La Champions League è un obiettivo importantissimo, compreso il fatto che il Milan non può non fare parte del palcoscenico internazionale".
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