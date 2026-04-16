Scaroni fa il punto sul nuovo stadio: "Tutto procede in modo ragionevole. Siamo vicini a fare una scelta e poi..."
Paolo Scaroni, presidente rossonero, dal palco dell'evento "Il Foglio a San Siro", ha rilasciato queste dichiarazioni:
Sul nuovo stadio: "San Siro ora è di proprietà di Milan e Inter e questo è un punto di partenza fondamentale. Abbiamo fatto un passo essenziale. A che punto siamo? Tutto procede in modo ragionevole e abbastanza efficiente. Spero di poter presto presentare il progetto del nuovo stadio. E' un'opera molto importante per la nostra città. Siamo vicini a fare una scelta e poi presenteremo il progetto alla cittadinanza. Dobbiamo fare questa scelta in tempi rapidi. Tutto questo avverrà prima dell'estate".
Sul fare lo stadio con l'Inter: "Il Milan e l'Inter siamo molto simili, non è che lo stadio che voglio io non lo vuole Marotta. Abbiamo le stesse esigenze. In altre città non esiste questa cosa. Questo è un grande vantaggio per noi visto che abbiamo le stesse esigenze".
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