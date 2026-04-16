Petrucci: "Mi auguro che Milan e Inter si avvicinino al progetto dell'NBA Europe"

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Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, ha parlato così all'evento "Il Foglio a San Siro" del progetto dell'NBA Europe a cui sono molto interessate sia Milan che Inter: "Mi auguro che le due squadre milanesi si avvicinino a questo progetto NBA, non posso dire molto di più. Si stanno avvicinando e questo per noi è un grande risultato, perché l’NBA porterà a Milano e a Roma due grandi realtà. Anche quello che sta facendo Sport e Salute sta facendo sull’impiantistica, d’accordo con il CONI, è quello di ampliare il Centrale del Foro Italico del tennis portandolo a 13.500 posti. Se ci pensate, c’è già stata una richiesta di trasferimento a Roma. Queste squadre, Milano e Roma, giocheranno nel campionato italiano, e quindi avremmo l'NBA Europa nel campionato italiano. E poi l’altro vantaggio sarebbe quello legato ai giocatori durante le soste delle Nazionali. Avranno maggiore spazio le Nazionali.

L'EuroLeague? Quello dell’EuroLeague non è un problema mio. È chiaro che, quando partirà il progetto, io spero che il 28 (aprile, ndr) ci possa essere un accordo, perché l’EuroLeague è importante. Le società hanno già firmato: Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco. Però nell’NBA ci sono realtà nuove, tipo il Manchester United. Ma quando mai uno avrebbe potuto pensare che una sigla così importante nel mondo aderisse all’NBA? E invece è successo, ha già aderito. La squadra di Parigi, Barcellona e Real Madrid hanno intenzione di andare nella NBA. Questa è la concorrenza del basket. Io non faccio mai paragone con gli altri sport, ma noi abbiamo i colossi" le sue parole riportate da pianetabasket.com.