L'osservatore Palma: "Il Milan segue il classe 2008 Mora"

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L’osservatore Marco Palma, intervenuto durante “Maracanà” su TMW Radio, parla di giovani talenti nel mirino delle grandi squadre italiane. Il suo report:

Gilberto Mora (14-10-2008), trequartista del Club Tijuana. Golden boy del calcio messicano, il più giovane esordiente di sempre della massima serie messicana. Trequartista “puro” dotato di grandissima fantasia e dai mezzi tecnici di altissimo livello. Cresciuto nel Club Tijuana dove sin da piccolissimo ha stupito tutti per le sue doti che comprendono: dribbling, visione di gioco eccellente, grandissima abilità sui calci da fermo e capacità di verticalizzazione notevole. Dopo essere stato protagonista assoluto con le nazionali giovanili messicane è già salito in quella maggiore, dove ha collezionato cinque presenze e portato a casa una Gold Cup. Seguito dal Milan.

Somiglianza: Fermin Lopez (Barcellona)

Valore di mercato: 10 milioni €