Bianchin: "San Siro con Leao ha finito la pazienza. Ormai la storia è in crisi: se finita, si vedrà"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao: "San Siro ha deciso che basta, con Rafa Leao ha finito la pazienza. Lo stadio ha fischiato Leao in 3-4 occasioni durante il primo tempo e al 45’ i fischi sono diventati collettivi, per tutta la squadra. Zoom sui momenti. Dopo un quarto d’ora si nota un Rafa nervoso: dà una manata a Kabasele e applaude l’arbitro Marchetti. Ammonito (e poteva andargli peggio). Nell’azione dell’autogol di Bartesaghi, Rafa non rincorre – peccato veniale, che Saelemaekers gli fa notare immediatamente – ma è alla mezz’ora che il rapporto precipita. Pulisic lotta su un pallone e parte in dribbling. Quando arriva sulla trequarti, non trova Leao in area ma defilato a sinistra, vicino a lui, e lo serve. Rafa, invece di spingere sull'acceleratore, rallenta e appoggia indietro, facendo impazzire lo stadio. Eccoli, i fischi ad personam.

Chi si aspetta una reazione, resta deluso. Leao a volte ci prova, altre sembra morbido, carcacollante. E oltre il 45’, l'altro episodio. Rafa perde un duello con Kristensen che lancia la transizione dell’Udinese, chiusa con un altro brivido gigante per i milanisti, perché proprio Kristensen va vicinissimo allo 0-3. Lo stadio allora emette sentenza: fischia Leao immediatamente e appena dopo tutta la squadra. Una scena che colpisce molto, nella giornata in cui Allegri ha provato il 4-3-3 con Leao centravanti, e a nove mesi dall’inizio della stagione, quando Max faceva capire chiaramente di voler puntare tutto sul numero 10. Trentuno giornate dopo, i milanisti votano per la cessione di Leao nei sondaggi e lo criticano apertamente. Una storia in crisi. Se finita, si vedrà".