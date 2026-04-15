CorSera: Furlani non sembra incline a puntare su Lewandowski

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Le big di Serie A iniziano a ragionare sul proprio futuro, con la stagione che si avvia verso la conclusione: ultime sei giornate di campionato con molte delle squadre in piena corsa per obiettivi importanti. Tra queste anche il Milan che ora vede insidiato il posto Champions League, che sembrava in ghiaccio fino a qualche settimana fa. L'accesso all'Europa che conta sarà determinante per il futuro rossonero, anche in chiave mercato: alcune operazioni che si stanno esplorando, Goretzka su tutte, potrebbero essere chiuse proprio grazie al più importante pass europeo.

Oltre al centrocampista del Bayern Monaco, c'è un altro nome di peso che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al Milan e in generale al campionato italiano: quello di Robert Lewandowski, ancora senza rinnovo con il Barcellona che, verosimilmente, saluterà a fine stagione. Però secondo quanto riporta il Corriere della Sera quest'oggi, nelle sue pagine sportive, l'ad rossonero Giorgio Furlani non sembra incline a pagare un attaccante di 38 anni, nonostante la buona riuscita del colpo Modric oppure, in tempi non troppo lontani, di quello Giroud.