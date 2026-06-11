Moretto: "Con Pochettino, Ibra e Cardinale sono scomparsi. Con Planes e Glasner uguale, ma l'austriaco è in pole"

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In risposta ad un utente su X che gli chiedeva dei contatti tra il Milan e Mauricio Pochettino, Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sulla situazione in rossonero per il nuovo allenatore: "Stanno facendo uno-due colloqui via telematica e valutano internamente il profilo. Con Pochettino si sono sentiti più di una volta in queste settimane ma poi son scomparsi. Con Planes uguale. Con Glasner uguale, ne ha fatto uno e sta aspettando… e comunque ora é è in pole. Bisogna contestualizzare e capire il modus operandi del club".

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La presenza di Rangnick, attualmente impegnato negli Stati Uniti con l'Austria per preparare il Mondiale che incomincerà oggi, renderà più tranquillo anche Glasner nel suo lavoro sulla panchina rossonera. Convincere l'ex Crystal Palace è stato meno faticoso e la sensazione è che sarebbe arrivato al Milan anche senza Rangnick. Per il tecnico austriaco è pronto un biennale più opzione per il terzo anno a quasi cinque milioni di euro a stagione, bonus legati ai risultati di squadra inclusi. La scelta di dt e allenatore è fatta, ora tocca a Cardinale decidere le tempistiche: sarà infatti lui a scegliere quando chiudere i contratti e ufficializzare il tutto.