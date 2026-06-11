Milan, l'ultimatum di Rangnick: entro domenica vuole la risposta di Cardinale alle sue richieste

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Ralf Rangnick sarebbe felice di diventare il nuovo dt del Milan, ma entro domenica vuole sapere se Cardinale ha accettato le sue condizioni

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediset su Italia Uno, il Milan avrebbe avuto un contatto nelle scorse ore con Ruben Amorim, tecnico senza squadra dopo l'esonero lo scorso gennaio da parte del Manchester United. Sorprende un po' la candidatura del portoghese che era stato già cercato dal Diavolo nell'estate del 2024 per il dopo-Pioli, ma l'affare sfumò perchè per liberarlo dallo Sporting Lisbona c'era pagare una clausola rescissoria da 11 milioni di euro. Amorim sembra comunque un piano B per il Mlan ne caso in cui dovesse saltare Oliver Glasner, che è ancora il primo candidato alla panchina del Milan. Bisogna capire se l'austriaco, come condizione per accettare lo sbarco in rossonero, abbia chiesto la presenza in società di Ralf Rangnick come direttore tecnico.

ULTIMATUM RANGNICK: IL TEDESCO ASPETTA LA RISPOSTA DEL MILAN ENTRO DOMENICA

Il tedesco attende intanto sempre la chiamata del Milan dopo aver inviato a Gerry Cardinale tutte le sue condizioni per accettare di lasciare la panchina dell'Austria e prendere in mano l'area tecnica milanista. Mercoledì prossimo partirà il Mondiale dell'Austria e per questo Rangnick avrebbe dato un ultimatum al Milan: entro domenica vuole avere la risposta di Cardinale alle sue richieste altrimenti potrebbe accettare il rinnovo fino al 2028 che da tempo gli ha proposto la federaziona calcistica austriaca.