Guidi: "Nemmeno la stima incondizionata di Boban è servita a Bennacer per uscire dalla crisi. Non sarà riscattato"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Ismael Bennacer, centrocampista in prestito alla Dinamo Zagabria.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan in prestito alla Dinamo Zagabria: "Nemmeno la stima incondizionata di Zvonimir Boban – che lo volle fortemente al Milan nel 2019 – è servita a Bennacer per uscire dalla crisi. Il centrocampista algerino ha provato a rilanciarsi alla Dinamo Zagabria, dove Zvone oggi è presidente, ma con scarsi risultati. I croati non verseranno i 10 milioni di euro pattuiti per il riscatto di Isma e il Diavolo si troverà di nuovo i 4 milioni netti del suo ingaggio sul groppone. Un bel problema. La soluzione? Arrivare a un accordo per la risoluzione consensuale, dato che il contratto scadrà tra un anno. Il Milan risparmierebbe qualcosina, Bennacer sarebbe libero di trovarsi un nuovo club. Nonostante le ultime difficoltà, a 28 anni ha ancora il tempo per rialzarsi".

BENNACER ESCLUSO DALLA NAZIONALE

"Non mentirò, sono sconcertato. Quando ti senti - ha spiegato Bennacer sull'esclusione dal Mondiale - bene fisicamente, quando ti alleni duramente, quando stai tornando a un buon livello e quando hai coltivato per anni il sogno di partecipare al Mondiale con la tua nazionale, è ovviamente difficile da accettare. Ma rispetto le scelte fatte. Conosco il calcio; so che queste sono decisioni che spettano al commissario tecnico. Da parte mia, resto concentrato su ciò che posso controllare: continuare ad allenarmi, mantenere il ritmo e rimanere in forma. Finché ci sarà l'opportunità, sarò pronto a dare il mio contributo. Non ho mai tradito la nazionale. Qualunque cosa accada, sarò al fianco dei miei compagni".