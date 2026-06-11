Calciomercato Fabrizio Romano: "Milan, previsti in settimana colloqui con Amorim, Glasner e Jaissle"

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Fabrizio Romano racconta che il Milan si incontrerà in settimana anche con Ruben Amorim, oltre che con Glasner e Jaissle

Siamo vicini alla definizione del nuovo allenatore del Milan? A quanto pare no, visto che in settimana sono previsti nuovi colloqui con almeno tre candidati. Oliver Glasner, Matthias Jaissle e si aggiunge anche Ruben Amorim alla lista. Il racconto di Fabrizio Romano in un video nel suo canale YouTube.

MILAN, PREVISTI COLLOQUI CON GLASNER, JAISSLE ED AMORIM

“Nella giornata di domani, venerdì, ci saranno nuovi colloqui diretti al Milan con gli allenatori coinvolti e più concreti. Certamente si sta lavorando su questo discorso dell’allenatore in primis. Si sta dicendo nelle ultime ore che Glasner è ad un passo dal Milan e in dirittura d’arrivo. Al momento, chi è vicino Glasner aspetta ancora dei riscontri dal Milan. Diciamo che Glasner ha dato priorità al Milan rispetto ad altre opportunità, ma sta aspettando risposte. Glasner sarà di certo uno dei candidati che rivedrà la dirigenza del Milan nelle prossime ore. Lo stesso succederà con Matthias Jaissle, mi risulta che c’è stato già un incontro questa settimana tra Jaissle e il Milan; ce ne sarà un altro. C’è un problema: è sotto contratto con l’Al-Ahli. Bisognerebbe liberarlo e andare a pagare una compensazione al club saudita.

Oliver Glasner, Matthias Jaissle e io terrei anche il nome di Ruben Amorim. È stato cercato dal Milan durante la settimana. Chi è vicino a Ruben Amorim conferma dei contatti diretti e dei contatti che continueranno. Anche Ruben Amorim avrà un nuovo contatto con la dirigenza del Milan. Vedremo chi la spunterà, vedremo il Milan che scelta dirigenziale e tecnica farà, ma anche il nome di Amorim va aggiunto a quelli che avranno nuovi contatti col Milan”.