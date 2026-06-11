Allegri voleva Frattesi al Milan: con l'Inter si era parlato di uno scambio con Fofana
Davide Frattesi sembra destinato a lasciare l'Inter nel corso di questa estate di calciomercato. Christian Chivu non lo reputa centrale nel suo progetto, motivo per il quale l'ex Sassuolo si starebbe cominciando a guardare intorno in vista della prossima stagione. Già diverse squadre di Serie A si sarebbero cominciate a muovere su di lui, su tutte Roma e Napoli, con i partenopei che potrebbero esaudire un desiderio che Massimiliano Allegri aveva espresso già l'anno scorso al Milan.
Gianluca Di Marzio ha infatti svelato questo retroscena secondo il quale l'anno scorso il tecnico livornese avrebbe chiesto Frattesi per rinforzare il centrocampo rossonero, parlando addirittura con l'Inter di un possibile scambio con Youssouf Fofana, che con 12 mesi di ritardi lascerà il Diavolo come anticipato da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere la notizia).
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