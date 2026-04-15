Occhio Milan: c'è una rivale durissima per Kim del Bayern. Piace alla Juve in caso di addio di Bremer

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Filippo Cornacchia, giornalista al seguito della Juventus, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Kim: "C’è anche Kim, l’imperatore del Napoli di Spalletti, tra i nomi del "mercato ambizioso della Juventus" pensato dall’ad Damien Comolli. Alla Continassa non tira aria di rivoluzioni, bensì di colpi mirati per alzare la qualità e la personalità della squadra. Da Alisson (Liverpool) in porta all’attacco, almeno un rinforzo per reparto. In difesa la Juventus ha puntato i radar su un “vecchio pallino”, uno dei protagonisti dello scudetto azzurro 2023 dell’allenatore bianconero. Il coreano è il grande sogno in caso di sacrificio di Gleison Bremer, sempre più corteggiato dai club di Premier. Riunire il centrale del Bayern e Spalletti è un’idea affascinante e ambiziosa, in perfetto stile Comolli. Non c’è ancora una trattativa per Kim Min-Jae, ma qualche sondaggio è già stato effettuato nonostante le insidie economiche legate principalmente allo stipendio in doppia cifra.

Il matrimonio Spalletti-Kim è stato perfetto e la Juve vorrebbe ricrearlo a Torino. Bremer permettendo. Già, perché tutto non si può avere, nemmeno in caso di Champions. "I campioni vogliono venire alla Juventus perché è la Juventus", ha assicurato Comolli. Al centrale del Bayern piacerebbe riabbracciare il tecnico che più lo ha esaltato e il campionato in cui si è consacrato a livello internazionale. L’idea della Juventus, sponsorizzata da Spalletti e da tutti i dirigenti, sarebbe quella di ingaggiare Kim inizialmente in prestito. Un “affitto ponte” in caso di sacrificio di Bremer, per il quale in Inghilterra sembrano disposti a calare sul piatto 40-50 milioni più bonus. Per il brasiliano potrebbe essere l’ultimo treno per la Premier. Per la Juventus una plusvalenza dolorosa ma anche utile a livello di bilancio. L’ostacolo più grande, al netto di una apertura del Bayern al prestito, è rappresentato dallo stipendio in doppia cifra del coreano. Kim in Baviera supera i 10 milioni con i bonus e alla Continassa non è più tempo per cifre del genere. Bremer guadagna più o meno la metà. Il contratto breve (scadenza 2028) di Kim col Bayern e il feeling con Spalletti possono diventare i principali alleati di Comolli per trovare un buon compromesso".