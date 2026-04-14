Pellegatti: "Il rinnovo di Pulisic dipende più dall'agente che dallo stesso giocatore"

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Carlo Pellegatti racconta così sui propri canali social delle parole dell'AD del Milan Giorgio Furlani, ieri all'uscita dalla sede della Lega Calcio. Ecco un breve estratto delle sue parole:

"Vi dico che, ieri in uscita dalla Lega l'ad del Milan Giorgio Furlani ha ribadito il no a Lewandowski. Se poi parliamo ancora di futuro e di giocatori che invece sono attualmente del Milan, per quello che riguarda il contratto di Pulisic dice che dipende più dall'agente che dallo stesso giocatore..".

L'editoriale di Pietro Mazzara per MilanNews.it

Si il titolo può ed è un po’ forte, volutamente, perché è un concetto chiaro a tutti: è assolutamente vietato mandare nel bidone dell’umido quanto fatto fino ad oggi. Perché la qualificazione in Champions League, che tutti davamo per certa, adesso torna ad essere un po’ più in ballo visto il momento della Juventus e il fatto che il Como non mollerà fino all’ultimo l’osso. La batosta di sabato pomeriggio contro l’Udinese ha lasciato il segno dentro lo spogliatoio. I tre cazzotti dei friulani sono arrivati belli diretti, in mezzo agli occhi, alla bocca dello stomaco e al mento e hanno fatto molto male. I fischi di San Siro, poi, sono stati una colonna sonora che i giocatori e l’allenatore si sono portati dentro negli spogliatoi. Sanno di esserseli meritati, perché il livello delle ultime prestazioni offerte – e non si parla di estetica – non è stato soddisfacente. (CONTINUA A LEGGERE)