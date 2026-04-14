Romano: "Il Milan non riscatterà Fullkrug. Il tedesco tornerà al West Ham e poi lasciarà nuovamente il club inglese"

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Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham, Niclas Fullkrug non ha purtroppo reso come sperano a Casa Milan: per il momento, il centravanti tedesco ha segnato un solo gol e non ha mai convinto del tutto quando è stato impiegato da Massimiliano Allegri. Il suo futuro non sarà rossonero perchè il club di via Aldo Rossi ha deciso di non riscattarlo.

Lo scrive Fabrizio Romano su X: "Niclas Füllkrug dovrebbe lasciare il Milan a giugno che non eserciterà l'opzione di acquisto da 5 milioni di euro. Füllkrug tornerà al West Ham per poi lasciare nuovamente il club".