Allegri ct, quotazioni in ascesa. Max chiede al Milan un mercato da scudetto, altrimenti...

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Massimiliano Allegri e Antonio Conte si stanno giocando il secondo posto in classifica in questo finale di Serie A con rispettivamente il Milan e il Napoli, ma questo non è l'unico testa a testa in corso in questo momento tra i due: i due tecnici sembrano infatti essere ad oggi i principali indiziati per prendere il posto di Rino Gattuso sulla panchina dell'Italia. In corsa c'è anche Roberto Mancini, ma più staccato.

QUOTAZIONI IN SALITA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle ultime ore le quotazioni di Allegri sono in ascesa. Il motivo? Nonostante le rassicurazioni che arrivano dal Milan riguardo al legame con il suo attuale allenatore, l’ingresso nella prossima Champions League e soprattutto i programmi di mercato del club di via Aldo Rossi, potrebbero far cambiare le carte in tavola. In caso di arrivo tra le prime quattro, Allegri chiederà più potere decisionale nella scelta dei rinforzi e una campagna acquisti importante per poter lottare il prossimo anno per lo scudetto. Se non sarà accontentato, allora a quel punto potrebbe premere per interrompere il suo contratto con il Milan che, con la qualificazione alla Champions, sarà automaticamente allungato fino al 2028, con un’ulteriore opzione fino al 2029.

MERCATO DA SCUDETTO - Il club rossonero punta a continuare con Max, tanto da aver già iniziato a programmare con lui la stagione 2026-2027. Non è un mistero comunque che Allegri sia intrigato dalla possibilità di diventare ct dell'Italia, tanto da non aver mai allontanato in modo netto questa possibilità: venerdì, durante la conferenza stampa prima dell'Udinese, si è per esempio limitato a dire che ancora non c’è un presidente federale. Dopo un'annata di ricostruzione, il livornese vuole lottare per vincere e quindi pretende un mercato da scudetto. Se non sarà così allora un suo addio in estate non potrebbe essere escluso.