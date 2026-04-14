Caso Leao, Di Marzio: "Di sicuro per il Milan non è incedibile, ma ad oggi non ci sono state offerte.."

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Gianluca Di Marzio, celebre giornalista ed espero di mercato ha parlato così a Sky Calcio-Mercato, l'Originale. Queste le sue considerazioni sul tema Leao e sul suo possibile futuro:

"Finora non sono mai arrivate offerte, è chiaro che se dovessero arrivare proposte il Milan ci penserebbe, di sicuro il ragazzo non è incedibile. Ho dei dubbi però a pensare che Leao possa accettare offerte dall'estero, si dice dell'Arabia per esempio, ma non vedo Leao oggi pronto ad accettare un'offerta dell'Al-Hilal per dire, ho dei dubbi".