live mn Milan-Atalanta (0-0): finisce in parità al Vismara

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90' + 3' | Triplice fischio al PUMA House of Football. Milan-Atalanta finisce in parità, con qualche rammarico soprattutto per gli uomini di Renna che avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più.

90' | Sono stati assegnati 3 minuti di recupero.

88' | Cambio nell'Atalanta: fuori Arrigoni, dentro Belli.

85' | Cambio nel Milan: fuori Colombo, dentro Nolli.

81' | Occasione in contropiede per l'Atalanta. Bravissimo Perera ad opporsi alla conclusione da dentro l'area di rigore di un avversario.

79' | Ammonigo il neo entrato Galafassi per un brutto intervento al limite dell'area su Plazzotta.

76' | Doppio cambio nell'Atalanta: fuori Artresani e Camara, dentro Cakolli e Mouisse.

74' | Nel moomento migliore dell'Atalanta l'occasione più ghiotta la ha il Milan, con Scotti che non riesce a dare tanta forza e precisione alla sua conclusione da dentro l'area piccola.

72' | Cartellino giallo per Borsani, punito per una sbracciata su un avversario.

71' | Fase della partita favorevole all'Atalanta.

67' | Immediata la reazione dell'Atalanta, con Camara che da dentro l'area piccola ha lasciato partire una conclusione sulla quale Bouyer, non perfetto, devia in calcio d'angolo.

65' | Milan pericoloso con il suo capitano, Scotti, che dopo un trucco di magia su un avversario ha lasciato partire di sinistro un traversone molto invitante sul quale per poco Zaramella non è riuscito ad arrivarci.

61' | Cambio nel Milan: fuori Domnitei, dentro Zaramella.

59' | Atalanta pericolosa con Arrigoni, che ha però trovato davanti a sé un monumentale Cissé che gli ha negato la rete del vantaggio immolandosi di corpo sulla sua conclusione a botta sicura.

55' | Primo cambio tra le file dell'Atalanta: fuori Pedretti, dentro Galafassi.

53' | Il Milan risponde subito all'Atalanta con il duo Scotti-Domnitei, ma il 9 rossonero, dopo essere stato servito dentro l'area di rigore, non riesce ad inquadrare la porta di sinistro.

47' | La prima proposta offensiva della ripresa è dell'Atalanta, con Riccio che è arrivato a concludere dal limite dell'area sfruttando una ribattuta vicina della difesa del Milan, che brava è però riuscita comunque ad allontanare.

45' | Si riparte al PUMA House of Football.

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Dopo 45 minuti il risultato al PUMA House of Football non si è ancora sbloccato, eppure il Milan è andato vicino più volte alla possibile rete del vantaggio, sia con Scotti che con Sala. Bravo però il portiere dell'Atalanta, Anelli, a salvare i suoi quando la formazione rossonera si è resa pericolosa.

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45' | Con questa ammonizione finisce anche il primo tempo al PUMA House of Football di Vismara, con il Milan che avrebbe meritato qualcosa di più per quanto creato.

45' | Altra ammonizione tra le file dell'Atalanta: ammonito Pedretti.

41' | Primo cartellino giallo della partita anche per il Milan: ammonito Sala.

38' | Prima ammonizione della partita: il direttore di gara ha estratto in cartellino giallo nei confronti di Parmiggiani per un brutto fallo su Mancioppi.

33' | Ancora Milan pericoloso, questa volta con Scotti. Dopo un bellissimo uno-due con Mancioppi il 45 rossonero ha lasciato partire una conclusione che ha costretto Anelli a superarsi con una grande parata.

28' | Doppia grande occasione per il Milan, entrambe con Sala, che prima ci ha provato dal limite dell'area e poi in ribattuta da dentro quella piccola. Fortunata l'Atalanta a salvarsi.

27' | Fase della gara dove Renna chiede ai suoi ragazzi tranquillità nel possesso palla, evitando errori che potrebbero costare chiaro.

23' | Ancora Milan con un'altra azione corale molto interessante, terminata con la conclusione al volo di Pereira, terminata però alta sopra la traversa.

18' | Prima occasione della partita anche per l'Atalanta. Sugli sviluppi di calcio d'angolo Riccio è arrivato a saltare dentro l'area di rigore rossonera. Bravo Bouyer, a due mani, a rispondere presente.

15' | Altra bella azione corale del Milan, con Perera, che arrivato sul fondo, non è riuscito a trovare nessuno dei suoi compagni a rimorchio dentro l'area di rigore.

13' | Borsani è sicuramente il più attivo tra i suoi. Dopo aver ricevuto la palla largo, il 35 rossonero ha lasciato partire un traversone molto insidioso sul quale, però, nessuno dei suoi compagni è riuscito ad arrivarci.

12' | Ancora Milan, questa volta con Scotti. Il capitano si è preso sulle spalle l'azione offensiva del Milan provando una conclusione che Anelli, però, blocca senza problemi.

9' | Dopo un avvio un po' tirato il Milan ha preso fiducia e conquistato il possesso palla e campo.

8' | Prima conclusione verso la porta del Milan. Plazzotta, dopo una percusione palla al piede, ha lasciato partire dal limite dell'area una conclusione deviata in angolo da un difensore dell'Atalanta.

4' | Ritmi blandi in questo avvio di partita.

1' | È iniziata al PUMA House of Football, divertiamoci!

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Amici ed amiche di MilanNews.it, un saluto e ben ritrovati a tutti voi al PUMA House of Football di Vismara, dove fra pochi minuti andrà in scena la sfida tra Milan e Atalanta, sfida valida per la 33esima giornata di Primavera 1. Questo pomeriggio si sfideranno rispettivamente la sesta e la tredicesima forza del campionato, con la formazione di Giovanni Renna che punterà a portare a casa 3 punti fondamentali che gli potrebbero valere l'aritmetica salvezza.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani. A disp.: Catalano, Del Forno, Dotto, Zaramella, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Samb, Vechiu, Colombo L. All. Renna.

ATALANTA: Anelli, Ramaj, Artesani, Parmiggiani, Bono, Isoa, Simonetto, Arrigoni, Camara, Pedretti, Riccio. A disp.: Leto, Galafassi, Cakolli, Cojocariu, Rinaldi, Ruiz, Mungari, Gasparello, Belli, Leandri, Mouisse. All. Bosi.