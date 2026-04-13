Leao via in estate? In caso di offerte sui 50 milioni verrà venduto. Ecco le destinazioni più probabili

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L'avventura di Rafael Leao al Milan, iniziata nell'estate 2019, sembra essere arrivata ai titoli di coda. I pesanti fischi di sabato durante il match contro l'Udinese hanno fatto male e forse sanciscono la fine definitiva dell’amore con i tifosi dopo sette anni nei quali, nonostante le sue enormi potenzialità, non è riuscito a fare quel salto di qualità che tutti si aspettavano.

CESSIONE POSSIBILE - Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il suo futuro in rossonero è fortemente in bilico, anzi se in estate dovessero arrivare in via Aldo Rossi delle offerte intorno ai 50 milioni di euro verrà ceduto. Ad oggi non c'è ancora nessun club disposto a mettere sul piatto questa cifra, ma il Mondiale che Leao giocherà con il suo Portogallo potrebbe essere una vetrina importante per mettersi in mostra e attirare nuovi potenziali acquirenti.

DOVE POTREBBE ANDARE? - Ma dove potrebbe andare a giocare Rafa? Premier League e Arabia Saudita sono al momento le destinazioni più probabili. Ma al di là di dove sarà il futuro, la sensazione è che qualcosa con il Milan si sia rotto e quindi la separazione al termine di questa stagione potrebbe essere un bene sia per lui che per il Diavolo. Ma c'è tempo per pensare al futuro, ora è fondamentale concentrarsi sul presente perchè c'è una qualificazione alla prossima Champions League ancora da conquistare e in via Aldo Rossi sperano che Leao possa dare una mano importante per raggiungerla.