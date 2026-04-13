Avete idea di quanti punti il Milan americano abbia accumulato dallo Scudetto e dall'Inter in questi anni? Decisamente troppi. Come invertire il trend
C'è una costante nel Milan americano, eliminata solo temporaneamente nell'anno dello Scudetto con Stefano Pioli in panchina: prendere un distacco abissale in classifica dalla rivale di sempre, l'Inter, e, in generale, dalla prima in classifica.
MilanNews.it ha raccolto i dati stagione per stagione:
STAGIONE 2019-20
JUVENTUS: scudetto, 83 punti
INTER: secondo posto, 82 punti
MILAN: Serie A: 6° posto, 66 punti (17 punti dallo scudetto)
STAGIONE 2020-21:
INTER: scudetto, 91 punti
MILAN: secondo, 79 (12 punti dallo scudetto)
STAGIONE 2021-22
MILAN: scudetto, 86 punti
INTER: secondo, 84 punti (-2 punti)
STAGIONE 2022-23:
NAPOLI: scudetto, 90 punti
INTER: terza, 72 punti
MILAN: quarto, 70 punti (20 punti dallo scudetto, vai in Champions per penalizzazione Juve. Semifinale di Champions League persa con l’Inter).
STAGIONE 2023-24
INTER: scudetto, 94 punti
MILAN: secondo, 75 (19 punti dallo scudetto)
STAGIONE 2024-25
NAPOLI: 82 punti, scudetto
INTER: 81 punti, secondo
MILAN: 63 punti, ottavo posto (19 punti dallo scudetto)
STAGIONE 2025-26 (in corso)
INTER: 75 punti
NAPOLI: 66 punti
MILAN: 63, (12 punti alla 32° giornata)
La somma dei punti è semplice: in sette anni, il Milan ha accumulato 99 punti complessivi fino ad oggi, 13 aprile 2026, dalle squadre che hanno vinto lo scudetto o lo stanno per vincere e 80 punti (dato in aggiornamento) dal 2019-20 dall'Inter. Numeri enormi per un club che ha speso tanto sul mercato, incassando tanto), ma che spesso non ha fatto le scelte giuste. Non è, dunque, una questione di soldi: è una questione di decisione, di unità d'intenti, di lavorare esclusivamente per il bene (innanzitutto sportivo) del Milan e non per altri profitti. Fare le cose con competenza e con cognizione di causa è fondamentale per sistemare la situazione a partire dalla prossima estate.
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