Avete idea di quanti punti il Milan americano abbia accumulato dallo Scudetto e dall'Inter in questi anni? Decisamente troppi. Come invertire il trend

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C'è una costante nel Milan americano, eliminata solo temporaneamente nell'anno dello Scudetto con Stefano Pioli in panchina: prendere un distacco abissale in classifica dalla rivale di sempre, l'Inter, e, in generale, dalla prima in classifica.

MilanNews.it ha raccolto i dati stagione per stagione:

STAGIONE 2019-20

JUVENTUS: scudetto, 83 punti

INTER: secondo posto, 82 punti

MILAN: Serie A: 6° posto, 66 punti (17 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2020-21:

INTER: scudetto, 91 punti

MILAN: secondo, 79 (12 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2021-22

MILAN: scudetto, 86 punti

INTER: secondo, 84 punti (-2 punti)

STAGIONE 2022-23:

NAPOLI: scudetto, 90 punti

INTER: terza, 72 punti

MILAN: quarto, 70 punti (20 punti dallo scudetto, vai in Champions per penalizzazione Juve. Semifinale di Champions League persa con l’Inter).

STAGIONE 2023-24

INTER: scudetto, 94 punti

MILAN: secondo, 75 (19 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2024-25

NAPOLI: 82 punti, scudetto

INTER: 81 punti, secondo

MILAN: 63 punti, ottavo posto (19 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2025-26 (in corso)

INTER: 75 punti

NAPOLI: 66 punti

MILAN: 63, (12 punti alla 32° giornata)

La somma dei punti è semplice: in sette anni, il Milan ha accumulato 99 punti complessivi fino ad oggi, 13 aprile 2026, dalle squadre che hanno vinto lo scudetto o lo stanno per vincere e 80 punti (dato in aggiornamento) dal 2019-20 dall'Inter. Numeri enormi per un club che ha speso tanto sul mercato, incassando tanto), ma che spesso non ha fatto le scelte giuste. Non è, dunque, una questione di soldi: è una questione di decisione, di unità d'intenti, di lavorare esclusivamente per il bene (innanzitutto sportivo) del Milan e non per altri profitti. Fare le cose con competenza e con cognizione di causa è fondamentale per sistemare la situazione a partire dalla prossima estate.