Milan, ieri pranzo facoltativo a Milanello a cui però ha preso parte tutto il gruppo. Poi Allegri ha parlato alla squadra nello spogliatoio

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Dopo due ko di fila, il Milan ha voglia di ripartire e di tornare a fare punti per avvicinarsi al grande obiettivo stagionale, cioè la qualificazione alla prossima Champions League. In un momento complicato come questo, la prima cosa da fare è compattarsi e restare uniti. Ieri doveva essere un giorno libero per la squadra, ma Max Allegri ha deciso di toglierlo.

Il tecnico livornese si è presentato a Milanello già in mattinata per fare il punto con il suo staff e programmare gli allenamenti di questa settimana. Poi c'è stato il pranzo facoltativo, a cui però ha preso parte tutto il gruppo. Successivamente, prima di scendere in campo per la seduta di lavoro, Allegri ha parlato alla squadra nello spogliatoio per provare a riportare un po' di serenità. Lo riferisce Tuttosport.