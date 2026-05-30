Casting allenatore, il CorSport: "Pochettino si complica"

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Continua intanto il casting allenatore e il Corriere dello Sport fa il punto su Mauricio Pochettino, frenando però: "Pochettino si complica"

Terremoto in casa Milan dopo il mancato approdo alla prossima Champions League. Il deludente epilogo della stagione ha spinto la società rossonera a varare una profonda opera di rinnovamento, con una serie di cambiamenti destinati a ridisegnare il futuro del club.

La sconfitta contro il Cagliari ha rappresentato l’ultimo atto di un’annata complicata e ha accelerato decisioni già in fase di valutazione. Il Milan ha così salutato Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, avviando una nuova fase della propria storia.

A incidere sulla scelta sono stati i risultati al di sotto delle aspettative, l’assenza di continuità nel rendimento della squadra e un crescente clima di contestazione nei confronti della gestione tecnica e societaria. Il fallimento dell’obiettivo Champions ha infine convinto il club della necessità di un cambio di direzione.

La proprietà guarda ora al futuro con l’intenzione di ricostruire su basi diverse, individuando nuove figure a cui affidare il rilancio del progetto rossonero. L’obiettivo resta quello di riportare il Milan ai livelli che gli competono, tornando a competere stabilmente per i traguardi più importanti in Italia e in Europa.

Continua intanto il casting allenatore e il Corriere dello Sport fa il punto su Mauricio Pochettino, frenando però: "Pochettino si complica". E poi il quotidiano spiega le motivazioni: "La nazionale degli USA gli ha già proposto un prolungamento". Da capire cosa accadrà nei prossimi giorni.