Il CorSport in apertura: "Milan attratto da Glasner"

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l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla, in prima pagina, di quella che potrebbe diventare una possibilità concreta per la panchina rossonera

La mancata qualificazione alla Champions League ha segnato un momento decisivo per il Milan, che ha scelto di intervenire con decisione per ridisegnare il proprio assetto societario e tecnico. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il club rossonero ha ufficializzato l’addio a Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, dando il via a un’importante fase di cambiamento.

Le scelte della società arrivano al termine di una stagione vissuta tra difficoltà, risultati al di sotto delle aspettative e prestazioni poco convincenti. Un percorso che ha alimentato il malcontento dell’ambiente e portato il club a una profonda riflessione sul futuro.

Il fallimento dell’obiettivo Champions ha avuto un peso determinante nelle valutazioni della dirigenza, che ha optato per una netta discontinuità rispetto al recente passato. Gli addii di Allegri e degli altri dirigenti rappresentano il primo passo di un progetto che punta a rinnovare strutture, idee e strategie.

Ora il Milan guarda avanti con la volontà di aprire un nuovo capitolo della propria storia, cercando di costruire una squadra più competitiva e di riportarsi stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Nel frattempo l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla, in prima pagina, di quella che potrebbe diventare una possibilità concreta per la panchina rossonera: "Milan attratto da Glasner". Il Diavolo ora sta puntando il tecnico del Crystal Palace.