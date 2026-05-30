Nuovo ds Milan, occhi in Spagna: tra le ipotesi Manu Fajardo del Betis e Jorge Rodriguez del Villarreal

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Il Milan guarda all'estero anche per il nuovo ds: piacciono gli spagnoli Manu Fajardo del Betis e Jorge Rodriguez del Villarreal

Dopo il licenziamento di Igli Tare, cacciato lunedì insieme a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Massimiliano Allegri, il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e anche in questo caso, come sta succedendo per gli altri ruoli ancora scoperti (amministratore delegato, direttore tecnico e allenatore) si guarda all'estero, stavolta in Spagna: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha infatti già avuto diversi colloqui con Manu Fajardo, ds del Betis Siviglia dal 2024 che ha la stessa età di Luka Modric (è un 1985) e che ha una vita professionale dedicata alla ricerca di giovani campioni.

L'altra pista, sempre spagnola, porta invece a Jorge Rodriguez, 46enne ds del Villarreal che ha una lunga carriera alle spalle come dirigente nelle serie minori, dove si è contraddistinto per la capacità di scorgere e coltivare la qualità di potenziali calciatori. Anche nella scelta del nuovo direttore sportivo, l'ultima parola l'avrà ovviamente Ralf Rangnick che è il preferito di Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli per prendere in mano l'area tecnica del nuovo Milan.