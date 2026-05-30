Il QS in apertura: "Casting Milan, Ibra ha fretta"

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Intanto continua il casting per quello che dovrà essere il nuovo allenatore rossonero: ecco l'apertura del QS in edicola

Il Milan ha deciso di cambiare rotta dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative. L’esclusione dalla prossima Champions League ha infatti spinto il club a intervenire in maniera decisa, dando il via a un’importante riorganizzazione interna. In seguito alla sconfitta contro il Cagliari, la società ha annunciato la separazione da Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Il bilancio dell’annata è stato giudicato insufficiente, tra risultati altalenanti, occasioni mancate e una crescente contestazione da parte della tifoseria. Il mancato raggiungimento del principale obiettivo stagionale ha reso inevitabile una serie di cambiamenti ai vertici del progetto rossonero.

La dirigenza ha scelto di aprire una nuova fase della propria storia, ritenendo necessario rinnovare uomini e strategie per rilanciare le ambizioni del club. Gli addii di Allegri e dei dirigenti rappresentano il segnale più evidente della volontà di intraprendere un percorso differente.

Adesso il Milan è chiamato a ricostruire e a programmare il futuro con l’obiettivo di tornare rapidamente competitivo, recuperando terreno sia in Italia sia sul palcoscenico europeo. Una nuova pagina è pronta a essere scritta, con la speranza di lasciarsi alle spalle una stagione ricca di delusioni.

Intanto continua il casting per quello che dovrà essere il nuovo allenatore rossonero. Il QS questa mattina titola in apertura: "Casting Milan, Ibra ha fretta". I rossoneri devono scegliere ds e allenatore per iniziare a programmare la prossima stagione.