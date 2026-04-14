Cassano: "Mi arrivano voci che il Milan non è contento di Allegri, vogliono un calcio futuristico ripartendo da Gasperini"

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Antonio Cassano ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro allenatore del Milan. Una sensazione espressa dall’ex fantasista del Milan, nel suo podcast “Viva El fùtbol”

"Gasperini può essere l'allenatore del Milan l'anno prossimo. È scontento alla Roma e se Ranieri resta lui va via. Mi arrivano voci che il Milan non è contento di Allegri, vuole ripartire da un calcio futuristico di qualità e mi risulta che vogliono ripartire da Gasperini e con un progetto importante e giovani di prospettiva".

L'editoriale di Pietro Mazzara per MilanNews.it

Si il titolo può ed è un po’ forte, volutamente, perché è un concetto chiaro a tutti: è assolutamente vietato mandare nel bidone dell’umido quanto fatto fino ad oggi. Perché la qualificazione in Champions League, che tutti davamo per certa, adesso torna ad essere un po’ più in ballo visto il momento della Juventus e il fatto che il Como non mollerà fino all’ultimo l’osso. La batosta di sabato pomeriggio contro l’Udinese ha lasciato il segno dentro lo spogliatoio. I tre cazzotti dei friulani sono arrivati belli diretti, in mezzo agli occhi, alla bocca dello stomaco e al mento e hanno fatto molto male. I fischi di San Siro, poi, sono stati una colonna sonora che i giocatori e l’allenatore si sono portati dentro negli spogliatoi. Sanno di esserseli meritati, perché il livello delle ultime prestazioni offerte – e non si parla di estetica – non è stato soddisfacente. (LEGGI QUI)