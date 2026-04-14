Futuro Leao, Di Marzio: "Non penso che possa essere tentato di andare nel campionato arabo"

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Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky, ha parlato così del futuro di Rafael Leao: "Fino ad ora non sono mai arrivate offerte da far barcollare il Milan. Se mai dovesse arrivare un'offerta il Milan la valuterebbe, è chiaro che dovrebbe essere comunque una proposta importante. Non è il Milan svende Leao domani mattina solo perchè sabato è stato fischiato. Per ora comunque non è arrivato nulla in via Aldo Rossi.

Di sicuro Leao non è incedibile. Se tu mi dici: 'Leao è incedibile?'. 'E' un giocatore che se anche dovesse arrivare un'offerta il Milan direbbe no perchè vogliamo ripartire da Leao?'. No, non penso sia così, ma allo stesso tempo è anche presto per pensare ad un'offerta davvero seria per Leao in attesa anche di capire come si muoveranno i vari attaccanti a livello internazionale.

Ecco, posso dire che non penso per esempio che ipotesi arabe possano tentare il giocatore. Non vedo oggi Leao pronto ad accettare, non so, un'offerta dell'Al-Hilal che magari sarebbe pronto ad andare dal Milan con 80-100 milioni di euro. Ma Leao ci va lì? Io ho i miei dubbi che oggi Leao possa decidere di andare in quel tipo di campionato. Se poi dovesse decidere di andarci, allora qualcosa potrebbe anche arrivare".