Sirene inglesi per Pulisic: Liverpool e Tottenham lo tengono d'occhio

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Nonostante non stia attraversando un grande momento di forma e non segni in partite ufficiali con il Milan dallo scorso 28 dicembre contro l'Hellas Verona, non mancano gli estimatori per Christian Pulisic che è finito nel mirino anche di due top club inglesi: Liverpool e Tottenham lo starebbero infatti tenendo d'occhio in vista della prossima stagione. Lo riferisce questa mattina Il Giornale, che aggiunge che se dovesse arrivare in via Aldo Rossi un'offerta da 60 milioni di euro, il club rossonero potrebbe anche vacillare e aprire alla partenza dell'attaccante americano.

Questo il programma della 33^ giornata di Serie A:

Sassuolo-Como venerdi 17 aprile ore 18:30 (DAZN)

Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)

Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15 (DAZN)

Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18 (DAZN)

Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)

Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12:30 (DAZN)

Hellas Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15 (DAZN)

Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18 (DAZN/SKY)

Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20:45 (DAZN)

Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20:45 (DAZN)