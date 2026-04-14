Guidi avverte: "Un Milan fuori dalla Champions non avrebbe la stessa attrattiva per Lewandowski"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Robert Lewandowski al Milan: "Partecipare al massimo torneo continentale porterebbe nelle casse del club un gettito di decine e decine di milioni (tra i 60 e i 70 volendo fare una stima approssimativa). Soldi che servirebbero (anche) per rendere più competitiva la rosa, magari finanziando (in parte) l’arrivo di un grande centravanti e di un difensore titolare o semplicemente permettendo di alzare il tetto degli ingaggi, per esempio tesserando parametri zero di lusso alla Goretzka, profilo ricercatissimo per il centrocampo. Il tedesco del Bayern Monaco sceglierebbe il Milan se non giocasse in Champions? Il dubbio è più che legittimo.

Mentre l’interrogativo non si porrebbe nemmeno nel caso di Robert Lewandowski: il bomber polacco, che di recente ha aperto una porta al club di via Aldo Rossi, dovesse restare in Europa, vorrebbe di sicuro prendere parte alla vetrina più importante. Un Milan fuori dalla Champions non avrebbe la stessa attrattiva per il polacco.

Senza contare la scomodità di giocare il giovedì: negli ultimi cinque anni, a eccezione del Leverkusen (stagione 2023-24), nessuna squadra che ha vinto uno dei primi cinque campionati del continente ha disputato in contemporanea l’Europa League o la Conference. Forse è solamente un caso, forse no. Il Milan preferirebbe non sperimentare sulla propria pelle se sia vero o meno. Per evitarlo, basta mantenere il vantaggio su Juventus, Como e le altre inseguitrici negli ultimi sette turni di Serie A".