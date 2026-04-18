Serbia, il Partizan vince in rimonta: gol vittoria di Andrej Kostic

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Poco fa è terminata la partita di Super-liga, campionato serbo, tra Partizan Belgrado e Zeleznicar Pancevo. I padroni di casa, attualmente al secondo posto in classifica, hanno battuto 2-1 la quarta forza del campionato. Passano in vantaggio gli ospiti al 22' con il gol di Jovanovic, vantaggio che però dura solo 8 minuti perché al 30' Ugresic ristabilisce la parità. A segnare il gol della rimonta e della vittoria è stato proprio Andrej Kostic, nuovo attaccante rossonero che arriverà a Milano quest'estate.

Il classe 2007, che ha segnato 11 gol nel campionato serbo in 29 presenze, andrà a rinforzare la batteria di attaccanti del Settore Giovanile rossonero unendosi a Daniele Petrone (classe 2009, Primavera) e Alex Castiello (classe 2007, spola tra Milan Futuro e Primavera).

L'obiettivo del Milan è quello di avere giocatori di valore e di grande potenziale in ogni categoria sotto la Prima Squadra. Nelle strategie del club rossonero, come ha confermato Ibrahimovic qualche giorno fa in un'intervista a CBS Sport, è molto importante che i giovani calciatori abbiano minutaggio adeguato a prescindere dalla categoria, per acquisire la giusta esperienza ed arrivare preparati al calcio dei grandi, che sia in prestito o direttamente con la prima squadra.