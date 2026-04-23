MN - Manovre di calciomercato: si avanza su Goretzka, visionato Mijnans. Si lavora anche alle cessioni

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Inizia ad alzarsi la temperatura attorno al calciomercato del Milan in vista della prossima estate. In questo momento, in base alle indiscrezioni che stanno emergendo, il focus principale è sul centrocampo, reparto nel quale dovrà essere innalzato lo spessore tecnico, ma anche fisico. Con Luka Modric che dovrebbe attivare la clausola per il suo rinnovo di contratto a Champions League ottenuta, la dirigenza è al lavoro per assecondare le richiesta di Massimiliano Allegri, che ha dato le linee guida per quella che dovrà essere la composizione della mediana per l’annata 2026-27.

Goretzka: contatti costanti. Ecco quando l’affondo

Il nome caldo, come raccontato da settimane, è quello di Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il club rossonero, anche negli ultimi giorni, ha avuto colloqui approfonditi con l’agenzia che cura gli interessi del centrocampista tedesco che ha dato disponibilità alla destinazione Milan. L’affondo decisivo avverrà non appena il Milan avrà la certezza definitiva della qualificazione in Champions League, vera e grande discriminante di tutto il calciomercato milanista.

Nome nuovo: visionato Mijnans dell’AZ Alkmaar

Come nome nuovo, che andrebbe a rimpolpare il centrocampo, c’è quello di Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar. Gli scout rossoneri lo seguono da tempo e, da quanto scoperto da MilanNews.it, erano presenti anche alla finale di Coppa d’Olanda vinta proprio dall’AZ contro il NEC. Mijnans ha segnato il gol del momentaneo 2-0 oltre a vincere il premio come miglior giocatore della finale. Le relazioni sul 26enne olandese sono molto positive e sicuramente sarà preso in considerazione come profilo, viste anche le sue caratteristiche fisiche (alto 1.95).

Fagioli: indicazione di Allegri

Niccolò Fagioli è un nome molto gradito a Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero stima molto il centrocampista della Fiorentina e potrebbe essere una valida alternativa a Modric. Molto dipenderà dalla valutazione che la società viola farà del giocatore dopo che lo ha pagato, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, 16 milioni.

Uscite necessarie

Ovviamente non di sole entrate sarà il calciomercato del Milan. Si dovranno fare anche delle cessioni che liberino spazio per i nuovi arrivi. Sulla lista dei partenti c’è sicuramente Yunus Musah, che tornerà dall’Atalanta ma che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. In bilico anche Youssouf Fofana, che ad oggi ha diversi estimatori sia in Premier League sia in Turchia. Anche Ruben Loftus-Cheek non è certo di essere confermato. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2027 e non è detto che il club voglia sedersi al tavolo per estendere l’accordo, nonostante il giocatore abbia espresso volontà di rinnovare.