MN - Milan, ci saranno anche delle uscite in mezzo al campo: ecco chi è sulla lista dei partenti

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Inizia ad alzarsi la temperatura attorno al calciomercato del Milan in vista della prossima estate. In questo momento, in base alle indiscrezioni che stanno emergendo, il focus principale è sul centrocampo, reparto nel quale dovrà essere innalzato lo spessore tecnico, ma anche fisico. Con Luka Modric che dovrebbe attivare la clausola per il suo rinnovo di contratto a Champions League ottenuta, la dirigenza è al lavoro per assecondare le richiesta di Massimiliano Allegri, che ha dato le linee guida per quella che dovrà essere la composizione della mediana per l’annata 2026-27.

Uscite necessarie

Ovviamente non di sole entrate sarà il calciomercato del Milan. Si dovranno fare anche delle cessioni che liberino spazio per i nuovi arrivi. Sulla lista dei partenti c’è sicuramente Yunus Musah, che tornerà dall’Atalanta ma che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. In bilico anche Youssouf Fofana, che ad oggi ha diversi estimatori sia in Premier League sia in Turchia. Anche Ruben Loftus-Cheek non è certo di essere confermato. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2027 e non è detto che il club voglia sedersi al tavolo per estendere l’accordo, nonostante il giocatore abbia espresso volontà di rinnovare.

di Pietro Mazzara