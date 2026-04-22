Milan-Juve, Thuram avrebbe potuto vestire la maglia rossonera. Voluto da Moncada, poi i rossoneri andarono su Fofana

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In un’altra vita, Inter-Milan avrebbe potuto trasformarsi nel derby dei fratelli Thuram. Nell’estate del 2024 il più giovane dei due, Khephren Thuram, era stato vicino al Milan: il club rossonero cercava un rinforzo fisico per la mediana e aveva individuato in lui il profilo ideale, complice anche il contratto in scadenza con il Nizza e la recente convocazione in nazionale da parte di Didier Deschamps.

L’operazione era sostenuta da Moncada, riporta la Gazzetta dello Sport, ma il Milan non affondò mai il colpo, preferendo poi virare su Youssouf Fofana. A quel punto si inserì la Juventus, alla ricerca di un sostituto di Adrien Rabiot, e chiuse l’affare. Per Thuram si è trattato quasi di un ritorno scritto: “Avevo questo club nel destino, mi cercava già quando avevo 17 anni. Sono arrivato dove sognavo da bambino”.