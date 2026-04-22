Moretto: "Ad oggi non risultato contatti fra Milan e Grimaldo"

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Nei giorni scorsi il quotidiano Sport, dalla Spagna, ha rivelato che fra i tanti club interessati a Grimaldo del Bayer Leverkusen c'è anche il Milan. Oggi Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione sul terzino spagnolo:

“Grimaldo è stato accostato al Milan, ma ad oggi non mi risultano chiamate dal punto di vista di contatti tra il Milan e l’entourage del giocatore. Grimaldo, 30 anni, ha un contratto in scadenza nel 2027. Può lasciare il Leverkusen per una cifra modesta. Un calciatore dalle grandissime qualità tecniche, sta facendo una grandissima stagione anche quest’anno, l’anno scorso ancora meglio. È uno dei terzini sinistri migliori in Europa. La priorità di Grimaldo sarebbe quella di tornare in Spagna, ci sono diversi top club spagnoli che lo stanno monitorando e stanno cercando di capire come e se arrivare a lui. Il prezzo di uscita non sarebbe così elevato: con il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe essere un affare. Occhio soprattutto alla Spagna e mi dicono che non abbia nessun accordo col Besitkas e in Italia ad oggi non ci sono stati contatti per lui”.