Milan, ecco l'offerta per Goretzka. Il tedesco è ben predisposto al trasferimento in rossonero: c'è ottimismo
In cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare il centrocampo c'è sempre un solo nome, vale a dire quello di Leon Goretzka, centrocampista 31enne che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco a zero in quanto il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato. A spingere per il suo arrivo è soprattutto Max Allegri che lo ritiene essenziale per la crescita della sua squadra, soprattutto dal punto di vista della personalità e dell'esperienza.
Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge poi che Goretzka, nel centrocampo a tre milanista, giocherebbe da mezzala destra, con Adrien Rabiot a sinistra e Luka Modric, se dovesse continuare la sua carriera in rossonero, in mezzo. Il Milan sta spingendo molto per arrivare presto ad un accordo con il tedesco: sul piatto c'è un triennale da 5 milioni di euro più bonus legati ai risultati. Il giocatore sembra ben predisposto al trasferimento a Milanello e per questo a Casa Milan si respira un certo ottimismo.
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