Goretzka è la priorità a centrocampo, ma Allegri ha fatto anche altri nomi alla società: ecco chi

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Il Milan è al lavoro per trovare rinforzi per il centrocampo della prossima stagione. Il primo nome della lista è quello di Leon Goretzka, per il quale il Diavolo sta avanzando e punta ad provare preso l'affondo. Ma Max Allegri ha fatto anche altri nomi alla dirigenza di via Aldo Rossi, come per esempio quello di Ismael Koné, giocatore del Sassuolo e della nazionale canadese. Da tenere d'occhio poi anche la situazione di Nicolò Fagioli, che però la Fiorentina vorrebbe trattenere. Il giocatore italiano ha già lavorato con il livornese ai tempi della Juventus. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Dopo la vittoria di Verona, Allegri ha dichiarato: "Se stiamo programmando il futuro con la società? Sì, stiamo programmando il futuro e stiamo parlando da diversi mesi. Stiamo analizzando l'annata con grande lucidità. La vittoria di Verona ci dà un po' più di lucidità per fine bene a stagione, tenendo conto comunque del fatto che non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, e per confrontarci su quello che abbiamo fatto quest'anno".