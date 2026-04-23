Mercato Milan, Il Giornale: "Goretzka e altri 5. E' la sestina chiesta da Allegri"

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In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Goretzka e altri 5. E' la sestina chiesta da Allegri". Max Allegri vuole una squadra ambiziosa e competitiva per la prossima stagione e per questo ha chiesto alla sua dirigenza sei rinforzi: un top a centrocampo (avanti tutta per Leon Goretzka), due difensori centrali, un esterno di fascia e soprattutto due attaccanti.

Dopo la vittoria di Verona, Allegri ha dichiarato: "Se stiamo programmando il futuro con la società? Sì, stiamo programmando il futuro e stiamo parlando da diversi mesi. Stiamo analizzando l'annata con grande lucidità. La vittoria di Verona ci dà un po' più di lucidità per fine bene a stagione, tenendo conto comunque del fatto che non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, e per confrontarci su quello che abbiamo fatto quest'anno".