MN - Mercato Milan: Fagioli è un nome molto gradito a Max Allegri
Inizia ad alzarsi la temperatura attorno al calciomercato del Milan in vista della prossima estate. In questo momento, in base alle indiscrezioni che stanno emergendo, il focus principale è sul centrocampo, reparto nel quale dovrà essere innalzato lo spessore tecnico, ma anche fisico. Con Luka Modric che dovrebbe attivare la clausola per il suo rinnovo di contratto a Champions League ottenuta, la dirigenza è al lavoro per assecondare le richiesta di Massimiliano Allegri, che ha dato le linee guida per quella che dovrà essere la composizione della mediana per l’annata 2026-27.
Fagioli: indicazione di Allegri
Niccolò Fagioli è un nome molto gradito a Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero stima molto il centrocampista della Fiorentina e potrebbe essere una valida alternativa a Modric. Molto dipenderà dalla valutazione che la società viola farà del giocatore dopo che lo ha pagato, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, 16 milioni.
di Pietro Mazzara
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