MN - Mercato Milan: contatti costanti per Goretzka. Ecco quando l'affondo

vedi letture

Inizia ad alzarsi la temperatura attorno al calciomercato del Milan in vista della prossima estate. In questo momento, in base alle indiscrezioni che stanno emergendo, il focus principale è sul centrocampo, reparto nel quale dovrà essere innalzato lo spessore tecnico, ma anche fisico. Con Luka Modric che dovrebbe attivare la clausola per il suo rinnovo di contratto a Champions League ottenuta, la dirigenza è al lavoro per assecondare le richiesta di Massimiliano Allegri, che ha dato le linee guida per quella che dovrà essere la composizione della mediana per l’annata 2026-27.

Goretzka: contatti costanti. Ecco quando l’affondo

Il nome caldo, come raccontato da settimane, è quello di Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il club rossonero, anche negli ultimi giorni, ha avuto colloqui approfonditi con l’agenzia che cura gli interessi del centrocampista tedesco che ha dato disponibilità alla destinazione Milan. L’affondo decisivo avverrà non appena il Milan avrà la certezza definitiva della qualificazione in Champions League, vera e grande discriminante di tutto il calciomercato milanista.

di Pietro Mazzara